Происшествия 02 декабря 2022, 16:44 Росгвардия задержала мужчину в Пензе, который находится в федеральном розыске

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Жителя Пензы, находящегося в федеральном розыске, задержали сотрудники Росгвардии в одном из торговых центров города. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное управление Росгвардии.

Экипаж отправился в торговый центр по вызову охранников. Мужчина был замечен в краже продуктов в продовольственном магазине. При проверке личных документов выяснилось, что 47-летний мужчина находится в федеральном розыске.

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Отмечается, что вор признал свою вину.

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