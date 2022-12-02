02 декабря 2022, 16:44
Росгвардия задержала мужчину в Пензе, который находится в федеральном розыске
Жителя Пензы, находящегося в федеральном розыске, задержали сотрудники Росгвардии в одном из торговых центров города. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное управление Росгвардии.
Экипаж отправился в торговый центр по вызову охранников. Мужчина был замечен в краже продуктов в продовольственном магазине. При проверке личных документов выяснилось, что 47-летний мужчина находится в федеральном розыске.
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Отмечается, что вор признал свою вину.
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