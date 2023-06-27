Эксклюзив 27 июня 2023, 09:54 Росгвардия задержала мужчину, устроившего дебош в кафе Подмосковья Росгвардия: мужчина устроил дебош в кафе Балашихи, его задержали

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Сотрудники Балашихинского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области задержали жителя Воскресенска, которой устроил дебош в одном из кафе. Об этом «360» сообщила пресс-служба Росгвардии и предоставила видео с место событий.

Речь идет о 40-летнем мужчине, который вел себя неадекватно в кафе «Алкополис-24» на улице Колхозной, в доме № 1. На кадрах видно, как посетитель устроил скандал на кассе. Он ругался с представительницей торговой точки, разбил ей ноутбук, забрал кассовый аппарат.

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«Ночью, следуя по маршруту патрулирования, экипаж вневедомственной охраны получил информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом объекте, расположенном в микрорайоне Железнодорожный», — сказано в сообщении ведомства.

Росгвардейцы быстро прибыли по указанному адресу. Сотрудница кафе рассказала им, что пьяный мужчина разбил витрину, компьютер и попытался сбежать через запасной выход.

Местный житель оказал сопротивление представителям правоохранительных органов. Однако росгвардейцы все же смогли его задержать, а потом передали в полицию для дальнейшего разбирательства. Следователи открыли уголовное дело в отношении дебошира.