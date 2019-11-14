Росгвардия проверит ЧОП колледжа после стрельбы в Благовещенске

«Золотов направил в Благовещенск сотрудников ГУ лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Росгвардии и дал поручение провести проверку деятельности частной охранной организации, которая осуществляла охрану учебного заведения», — сообщила пресс-служба силового ведомства.

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По данным руководителя регионального управления СК Станислава Белянского, в учебном корпусе колледжа, где произошла стрельба, на входе не было рамки металлодетектора.

«Именно в этом корпусе рамки нет. Это обстоятельство будет отдельно проверяться, будем разбираться, как производилась охрана здания», — приводит РИА «Новости» слова Белянского. Глава ведомства отметил, что следователи уже изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Стрелок убил одного человека, ранил троих, а позже покончил с собой в одной из аудиторий. Врачи уже прооперировали двух пострадавших. Один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело. По версии полиции, причиной ЧП мог стать личный конфликт между учащимися колледжа.