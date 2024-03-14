Важное 14 марта 2024, 12:47 Росгвардия присоединилась к бою с диверсантами в Курской области Росгвардия вместе с ВС России участвует в отражении нападения ДРГ у Теткина РИА «Новости»

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Диверсанты пытались прорваться на территорию России через Курскую область. Пограничники и бойцы Национальной гвардии дали им отпор. Об операции сообщила пресс-служба Росгвардии.

«Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ у поселка Теткино Курской области. Росгвардейцы ведут бой совместно с военнослужащими вооруженных сил и сотрудниками пограничного управления ФСБ России», — объявили в ведомстве.

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О нападении диверсантов 14 марта сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Украинские боевики пытались прорваться через границу у поселка Теткино Глушковского района.

Глава региона призвал не тиражировать непроверенную информацию, распространенную ЦИПсО, и сообщать экстренным службам о беспилотниках, подозрительных людях и предметах.

В Курской области второй раз за день объявили об опасности атаки БПЛА. Силы ПВО сбили три дрона. Кроме поселка Теткино, украинские военные обстреляли село Пригородняя Слободка Рыльского района.