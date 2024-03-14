14 марта 2024, 12:47
Росгвардия присоединилась к бою с диверсантами в Курской области
Росгвардия вместе с ВС России участвует в отражении нападения ДРГ у Теткина
Диверсанты пытались прорваться на территорию России через Курскую область. Пограничники и бойцы Национальной гвардии дали им отпор. Об операции сообщила пресс-служба Росгвардии.
«Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ у поселка Теткино Курской области. Росгвардейцы ведут бой совместно с военнослужащими вооруженных сил и сотрудниками пограничного управления ФСБ России», — объявили в ведомстве.
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О нападении диверсантов 14 марта сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Украинские боевики пытались прорваться через границу у поселка Теткино Глушковского района.
Глава региона призвал не тиражировать непроверенную информацию, распространенную ЦИПсО, и сообщать экстренным службам о беспилотниках, подозрительных людях и предметах.
В Курской области второй раз за день объявили об опасности атаки БПЛА. Силы ПВО сбили три дрона. Кроме поселка Теткино, украинские военные обстреляли село Пригородняя Слободка Рыльского района.
Росгвардия
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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