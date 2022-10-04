Росгвардия предотвратила теракт у детской площадки в Мелитополе | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 17:51 Поделиться Telegram

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Viber Росгвардия предотвратила теракт у детской площадки в Мелитополе ТАСС: Росгвардия обнаружила и обезвредила гранату у детской площадки в Мелитополе

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Росгвардия предотвратили теракт у детской площадки в Мелитополе, была обнаружена и обезврежена радиоуправляемая граната. Об этом пресс-служба ведомства сообщила ТАСС.

«Сотрудники Росгвардии обнаружили во дворе дома № 139 на улице Александра Невского ручную оборонительную гранату. Радиус разлета ее убойных осколков составляет 150 метров. Взрывное устройство находилось вблизи детской площадки», — рассказали в ведомстве.

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Граната была оснащена самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем, это «говорит о целенаправленной закладке устройства с целью совершения террористического акта». Сейчас она обезврежена и изъята, теракт предотвращен, никто не пострадал.

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Ранее бывший депутат Рады Владимир Олейник заявил, что украинская власть проводит преступную политику, откровенно копируя методы бандеровцев. ВСУ обстреливают мирные города и поселки, диверсанты устраивают взрывы, убивая людей. Однако мировая общественность предпочитает этого не видеть. По его мнению, России стоит вспомнить методы борьбы с белым террором и националистами, возродив трибуналы.

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