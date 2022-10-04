Росгвардия предотвратила теракт у детской площадки в Мелитополе | 360°

Все новости

Происшествия

04 октября 2022, 17:51

Росгвардия предотвратила теракт у детской площадки в Мелитополе

Эксклюзив

04 октября 2022, 17:22

«Полный бред». Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о возможном убийстве артиста

Реклама

Спецоперация

04 октября 2022, 17:16

Фейк: Путин приказал отправить «ядерный поезд» к линии соприкосновения

Подмосковье

04 октября 2022, 17:11

День промышленности и науки отметили в Подмосковье

Транспорт

04 октября 2022, 16:52

Стоимость проезда по платным дорогам в России предложили повысить

Подмосковье

04 октября 2022, 16:51

Школу на Парковой улице в Апрелевке отремонтируют в 2023 году

Знаменитости

04 октября 2022, 16:49

СК проверит версию об убийстве Бориса Моисеева

Мир

04 октября 2022, 16:44

Украину ждет гуманитарный кризис. Зеленский спустил все деньги на оружие, забыв о людях

Эксклюзив

04 октября 2022, 16:40

«Возрастной маразм». Лидер группы «7Б» — о высказывании Пугачевой

Происшествия

04 октября 2022, 17:51

Росгвардия предотвратила теракт у детской площадки в Мелитополе

ТАСС: Росгвардия обнаружила и обезвредила гранату у детской площадки в Мелитополе

Читать 360tv в

Росгвардия предотвратили теракт у детской площадки в Мелитополе, была обнаружена и обезврежена радиоуправляемая граната. Об этом пресс-служба ведомства сообщила ТАСС.

«Сотрудники Росгвардии обнаружили во дворе дома № 139 на улице Александра Невского ручную оборонительную гранату. Радиус разлета ее убойных осколков составляет 150 метров. Взрывное устройство находилось вблизи детской площадки», — рассказали в ведомстве.

Реклама

Граната была оснащена самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем, это «говорит о целенаправленной закладке устройства с целью совершения террористического акта». Сейчас она обезврежена и изъята, теракт предотвращен, никто не пострадал.

Реклама

Ранее бывший депутат Рады Владимир Олейник заявил, что украинская власть проводит преступную политику, откровенно копируя методы бандеровцев. ВСУ обстреливают мирные города и поселки, диверсанты устраивают взрывы, убивая людей. Однако мировая общественность предпочитает этого не видеть. По его мнению, России стоит вспомнить методы борьбы с белым террором и националистами, возродив трибуналы.

Дети

Терроризм

Росгвардия

Мелитополь

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама