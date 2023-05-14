Происшествия 14 мая 2023, 18:57 Росгвардия нашла в пункте сдачи лома в Уфе 42 взрывателя артиллерийских боеприпасов Сотрудники Росгвардии обнаружили 42 взрывателя боеприпасов в пункте сдачи лома в Уфе РИА «Новости»

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Сотрудники Росгвардии при осмотре пункта сдачи лома в Уфе нашли 42 ржавых взрывателя артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что 20 из обнаруженных боеприпасов еще представляли опасность. Было принято решение передать их на уничтожение.

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В ведомстве предупредили, что при нахождении любых подозрительных предметов не нужно самостоятельно проводить осмотр. Об опасной находке лучше сразу же сообщать в правоохранительные органы.

Взрыв артснаряда произошел на пункте приема металлолома в Уфе 14 мая, один человек погиб, сообщил источник РЕН ТВ. Прибывшие на место саперы Росгвардии установили, что произошла детонация артиллерийского боеприпаса.

В настоящее время личность погибшего устанавливается. Разрушений в помещении после ЧП не зафиксировали. Обстоятельства происшествия продолжают выяснять.