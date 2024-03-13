Важное 13 марта 2024, 12:13 Росгвардия ликвидировала 30 украинских диверсантов в Белгородской области РИА «Новости»

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Сотрудники Росгвардии уничтожили 30 украинских диверсантов при попытке прорваться в Белгородскую область в ночь на 12 марта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Росгвардии уточнили, что в операции на российско-украинской границе участвовали более 300 боевиков. Их поддерживала бронетехника.

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Однако сотрудники Росгвардии, погрануправления ФСБ совместно с военнослужащими ВС России нанесли противнику огневое поражение. Уничтожены человек и два минометных расчета. В сообщении отмечается, что высокую эффективность также продемонстрировали средства противодействия беспилотникам, которые находятся на вооружении Росгвардии.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ пытались атаковать четыре района. Но силовики дали им отпор и взяли ситуацию под свой контроль.