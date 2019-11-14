Росгвардия: финансирование не позволяло профессионально охранять колледж в Благовещенске

Грибакин рассказал, что колледж платил ЧОО «Сириус-А» 145 рублей за час работы охранника. По его мнению, обеспечить качественную охрану невозможно за такую сумму.

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«145 рублей в час — небольшая сумма, исходя из которой можно поставить какую-то минимальную охрану. Услуги профессиональной организации несколько дороже. Но бросать камень в огород администрации колледжа не стоит: они исходили из имеющегося бюджета. Поверьте, если бы им выделяли больше денег, они бы и охрану делали гораздо круче», — заявил представитель Росгвардии.

Отмечается, что в ходе проверки работы ЧОО Главное управление лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля ведомства выяснило, что у сотрудника нет соответствующего разрешения. «Считаем, он не имел и не имеет опыта и навыков работы в таких условиях», — заявил Грибакин.

Также в Росгвардии отметили, что при плановой проверке в мае вся документация компании «Сириус-А» была в порядке.

Губернатор Амурской области Василий Орлов после инцидента в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске призвал Росгвардию уделить пристальное внимание структурам, которые занимаются охранной деятельностью.