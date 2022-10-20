Росгвардия без предупреждения провела вооруженный учебный захват школы в Геленджике | 360°

Происшествия 20 октября 2022, 16:34 Росгвардия без предупреждения провела вооруженный учебный захват школы в Геленджике Росгвардия. Краснодарский край

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В школу № 1 в Геленджике ворвались люди в масках и с оружием. Они стреляли из автоматов над головами учащихся и учителей, угрожали. «Террористами» оказались сотрудники Росгвардии, забывшие предупредить персонал об «учебном захвате школы». Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Учителей предупредили за полчаса, что пройдут учения по эвакуации, но вместо этого на территории учебного заведения началась стрельба. Власти города оправдываются, что хотели смоделировать ситуацию, максимально приближенную к боевой.

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Учителя и дети шокированы произошедшим, следом свое негодование выразили в социальных сетях их родители и все, кто узнал об этих «учениях», инициированных муниципальной антитеррористической комиссией. Люди задаются вопросами: а если бы кому-нибудь стало плохо, если бы дети начали прыгать из окон?

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«Все должно было быть спонтанно, чтобы дети научились себя вести в таких ситуациях. Или вы хотите, чтобы вашего ребенка застрелили?» — заявили родителям в городском управлении образования.

На местном телевидении даже показали репортаж про этот захват, но потом его удалили из Сети.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов уже пообещал разобраться с ситуацией. Он заявил, что «не то время сейчас для такой спонтанности».

Проводится проверка. Родители собираются обратиться в прокуратуру и Следственный комитет России.

Ранее сообщалось, что в школе № 90 в Красноярске посреди урока в классе с потолка упала лампа. Светильники рухнули на трех девочек.