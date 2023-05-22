Происшествия 22 мая 2023, 18:41 Росгвардейцы задержали жителя Петербурга, который достал пистолет в ходе конфликта с мастером по ремонту

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Сотрудники Росгвардии задержали жителя Санкт-Петербурга, который во время ссоры с мастером по ремонту достал пистолет. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Конфликт между мужчинами произошел из-за невыполнения мастером своих обязательств. Местный житель достал оружие с целью защиты, свое поведение он аргументировал боязнью за жизнь.

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Отмечается, что участников конфликта доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.