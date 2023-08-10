Происшествия 10 августа 2023, 13:51 Росгвардейцы задержали жителя Пензы, избившего сожительницу

Читать 360tv в

Сотрудникам Росгвардии удалось задержать жителя Пензы, который избил свою сожительницу. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по региону.

Бытовой конфликт произошел в одном из домов на улице Долгорукова. Мужчина начал избивать свою сожительницу руками и ногами на почве ревности к бывшему мужу. Потерпевшей удалось убежать, после чего мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Реклама

Отмечается, что найти нападавшего удалось спустя 20 минут, его передали сотрудникам органов внутренних дел.