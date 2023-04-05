Происшествия 05 апреля 2023, 13:01 Росгвардейцы задержали в Воскресенске находившегося в федеральном розыске мужчину На фото сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны / Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Росгвардейцы задержали в Воскресенске 32-летнего местного жителя, находившегося в федеральном розыске на территории Брянской области. Его заподозрили в проникновении в охраняемый дом.

Во время патрулирования сотрудники заметили мужчину, который напоминал человека в ориентировке. При виде правоохранителей он попытался скрыться, но его задержали.

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В итоге злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

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