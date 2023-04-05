05 апреля 2023, 13:01
Росгвардейцы задержали в Воскресенске находившегося в федеральном розыске мужчину
Росгвардейцы задержали в Воскресенске 32-летнего местного жителя, находившегося в федеральном розыске на территории Брянской области. Его заподозрили в проникновении в охраняемый дом.
Во время патрулирования сотрудники заметили мужчину, который напоминал человека в ориентировке. При виде правоохранителей он попытался скрыться, но его задержали.
Реклама
В итоге злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Росгвардия
Воскресенск
Реклама
Реклама