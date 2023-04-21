Происшествия 21 апреля 2023, 11:15 Росгвардейцы задержали в Люберцах подозреваемого в краже растительных удобрений пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в краже удобрений для растений. Оказалось, что 22-летний мужчина имеет судимость.

Во время патрулирования росгвардейцы получили сигнал из магазина на 1-м Покровском проезде. Они сразу же выехали на место.

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Неизвестный мужчина в торговом зале сложил в рюкзак химикаты и удобрения для растений стоимостью более 40 тысяч рублей и попытался скрыться, не оплатив товар. После этого сотрудники магазина нажали тревожную кнопку.

Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили в полицию. По данному факту проводится проверка.

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