21 апреля 2023, 11:15
Росгвардейцы задержали в Люберцах подозреваемого в краже растительных удобрений
Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в краже удобрений для растений. Оказалось, что 22-летний мужчина имеет судимость.
Во время патрулирования росгвардейцы получили сигнал из магазина на 1-м Покровском проезде. Они сразу же выехали на место.
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Неизвестный мужчина в торговом зале сложил в рюкзак химикаты и удобрения для растений стоимостью более 40 тысяч рублей и попытался скрыться, не оплатив товар. После этого сотрудники магазина нажали тревожную кнопку.
Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили в полицию. По данному факту проводится проверка.
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Люберцы
Росгвардия
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