Происшествия 11 апреля 2023, 16:00 Росгвардейцы задержали подозреваемого в стрельбе у кадетской школы в Ростове-на-Дону ТАСС: Росгвардия задержала подозреваемого в стрельбе у ростовской кадетской школы РИА «Новости»

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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе около здания кадетской школы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства по региону.

«Управление Росгвардии получило тревожный сигнал на пульт централизованной охраны. Охранники сообщил прибывшим бойцам, что неизвестный мужчина пытался проникнуть в образовательное учреждение», — отметили в ведомстве.

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После прибытия вневедомственной охраны он скрылся. Нарушителя росгвардейцы нашли в соседнем дворе. После задержания бойцы Росгвардии передали мужчину полицейским.

Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области уточнила ТАСС, что перед этим конфликт между двумя мужчина произошел на Казахской улице, один из них выстрелил в руку оппонента из травматического оружия.

«Пострадавшего доставили в больницу. Полицейские начали проверку, по ходу которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством», — добавили в региональном МВД.

Издание Don News уточняло, что произошел конфликт между двумя мужчинами возле стен кадетского училища. В ходе потасовки один произвел выстрел, а пострадавший достал нож.