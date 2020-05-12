Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже ящика для пожертвований в Петербурге

Подозреваемого удалось поймать на Санкт-Петербургском проспекте. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и выяснили, что он украл установленный в магазине ящик для пожертвований одной из благотворительных организаций.

Мужчину передали полицейским, ящик для пожертвований вернули на место.