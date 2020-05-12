12 мая 2020, 18:12
Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже ящика для пожертвований в Петербурге
Росгвардейцы задержали в Петергофе мужчину, подозреваемого в краже ящика для пожертвований из местного магазина. Его заметили я прозрачной коробкой в руках, когда он убегал от женщины. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Подозреваемого удалось поймать на Санкт-Петербургском проспекте. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и выяснили, что он украл установленный в магазине ящик для пожертвований одной из благотворительных организаций.
Мужчину передали полицейским, ящик для пожертвований вернули на место.