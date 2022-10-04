Пьяного водителя задержали на Кубани | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 14:25 Поделиться Telegram

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Viber Пьяного водителя задержали на Кубани

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В станице Динской Краснодарского края сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, создавая опасную ситуацию на дороге. Об этом написал «Царьград».

По сообщению пресс-службы ГУ Росгвардии по краю, автомобиль вилял из стороны в сторону, то резко снижал, то увеличивал скорость.

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Водителя доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

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