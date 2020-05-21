Росгвардейцы задержали пьяного мужчину с ножом

20 мая возле одного из домов на Варшавской улице пьяный мужчина угрожал молодой паре ножом. Они не растерялся и распылил хулигану в лицо перцовый баллончик, а после уведомил о случившемся правоохранительные органы.

Росгвардейцы прибыли на место и задержали злоумышленника.