Росгвардейцы задержали пьяного мужчину с автоматом возле петербургской школы | 360°

Происшествия 20 октября 2022, 21:53 Росгвардейцы задержали пьяного мужчину с автоматом возле петербургской школы

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали около одной из городских школ пьяного мужчину, который был вооружен автоматом. Об этом сообщило ИА НСН.

Реклама

Росгвардейцы задержали мужчину в Калининском районе около школы № 88. Сотрудников вневедомственной охраны вызвали работники учреждения, которые нажали кнопку тревожной сигнализации. По предварительной информации, автомат, который был у задержанного, оказался охолощенным.