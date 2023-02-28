Происшествия 28 февраля 2023, 14:11 Росгвардейцы задержали петербуржца, избившего собутыльника

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В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который избил своего друга. Об этом сообщили «Невские новости».

Конфликт между мужчинами произошел 25 февраля во время совместного застолья в одной из квартир на улице Лени Голикова. Приятели поссорились, и один избил другого руками и ногами. Причем так сильно, что пострадавшему потребовалась госпитализация.

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Сотрудники Росгвардии доставили нарушителя в полицию. Выяснилось, что он уже несколько раз привлекался за мелкие правонарушения.

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