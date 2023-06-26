26 июня 2023, 16:09
Росгвардейцы задержали охранника, пырнувшего ножом сотрудницу детсада в Егорьевске
Росгвардейцы задержали подозреваемого в нападении на работницу детского сада в Егорьевске
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на работницу детского сада в Егорьевске Московской области: 50-летний мужчина пырнул ножом сотрудницу детского сада. Подробности «360» сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время патрулирования улиц экипаж вневедомственной охраны получил сообщение, что сработала кнопка тревожной сигнализации в детском саду. Выяснилось, что женщина и охранник учреждения повздорили после совместного распития алкоголя. Во время словесной перепалки 50-летний мужчина ранил свою оппонентку ножом в область груди.
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Старший группы задержания Иван Радаев рассказал, что рядом с раненой лежал нож, в помещении также находился подозреваемый. Женщине вызвали скорую, сейчас она находится в реанимации.
«Правоохранители задержали злоумышленника и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело», — передали в пресс-службе.
Ранее следователи задержали подозреваемого в растлении детей. В течение года 460-летний подозреваемый несколько раз приезжал в Егорьевск, где совершал преступления, его жертвами стали дети в возрасте от 10 до 13 лет.
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