09 июля 2020, 19:35
Росгвардейцы задержали мужчину с винтовкой в Ленобласти. Он стрелял в приют для собак
В деревне Лаголово Ленинградской области Росгвардейцы задержали мужчину. Он стрелял из пневматической винтовки в сторону приюта для собак. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Приют располагается на Садовой улице в деревне Лаголово. Там сработала кнопка тревоги. Директор учреждения рассказала, что неизвестный мужчина открыл огонь по приюту.
Подозреваемого задержали. У него нашли пневматическую винтовку «МР-60».