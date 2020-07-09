Росгвардейцы задержали мужчину с винтовкой в Ленобласти. Он стрелял в приют для собак

Анастасия Кременчугская В деревне Лаголово Ленинградской области Росгвардейцы задержали мужчину. Он стрелял из пневматической винтовки в сторону приюта для собак. Об этом сообщил сайт «Невские новости». Приют располагается на Садовой улице в деревне Лаголово. Там сработала кнопка тревоги. Директор учреждения рассказала, что неизвестный мужчина открыл огонь по приюту. Подозреваемого задержали. У него нашли пневматическую винтовку «МР-60». Поделиться статьей









