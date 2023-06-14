Происшествия 14 июня 2023, 12:48 Росгвардейцы задержали мужчину, проникшего в школу-интернат в Петербурге

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В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который вместе с приятелем проник в школу-интернат на улице Энгельса. Об этом написали «Невские новости».

Как уточнили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по региону, злоумышленники сорвали закрытую на магнитный замок дверь, а затем забрали у работницы учебного заведения мобильный телефон. Женщина нажала тревожную кнопку.

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Одного из нарушителей порядка удалось задержать. Мужчина оказался уроженцем Тверской области. Местонахождение его приятеля сейчас устанавливается.