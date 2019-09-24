Росгвардейцы вытащили пенсионерку из горящей квартиры в Туле

Росгвардейцы получили информацию о том, что в квартире многоэтажного дома в одном из районов Тулы начался пожар. В квартире взаперти оказалась пожилая женщина. Специалисты оперативно прибыли на вызов. На месте они увидели дым, просачивающийся через щель в запертой двери.

Дверь пришлось вскрыть. Женщина лежала внутри и не могла передвигаться самостоятельно. Пострадавшую вынесли из горящего помещения и оказали необходимую помощь до приезда медиков. После 81-летнюю женщину передали врачам скорой помощи.