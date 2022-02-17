Росгвардейцы вынесли пострадавших из горящего дома в Забайкалье

Ночью 16 февраля сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, увидели, что на одной из улиц города Балей горит дом. Услышав людей, которые звали на помощь, росгвардейцы мигом бросились на крики, написал «Царьград».

По данным пресс-службы управления Росгвардии по Забайкальскому краю, внутри горящего дома находились двое мужчин, которые надышались дымом и не могли передвигаться самостоятельно. Сотрудники Росгвардии выбили оконные рамы, на себе вынесли пострадавших и передали их медикам.

Прибывшие на место ЧП спасатели потушили возгорание. Других пострадавших в пожаре не было.