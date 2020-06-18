Росгвардейцы спасли 82-летнюю москвичку из горящей квартиры. Видео

Сотрудники Росгвардии вытащили из огня 82-летнюю женщину. Инцидент произошел на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны патрулировали Мариупольскую улицу. Они заметили, что из окон многоэтажки валит густой дым. Подъехав на место росгвардейцы услышали крики и поспешили на помощь.

Вместе с сотрудниками удалось открыть входную дверь в задымленную квартиру. Там они обнаружили пожилую женщину. Она надышалась дымом и не могла самостоятельно передвигаться.

Сотрудники вынесли москвичку из горящей квартиры и передали прибывшим медикам. Женщину отвезли в больницу. Кадры спасения зафиксировала домофонная камера.

Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

Ранее на востоке Москвы загорелся заброшенный магазин. Он стоял рядом с жилыми домами и сетевым магазином.