Росгвардейцы спасли 6 человек в Керченском проливе

Крымские росгвардейцы спасли шесть человек, которые чуть не утонули на плоту и лодке в Керченском проливе. Об этом сообщили на сайте регионального управления ведомства.

Росгвардейцы на спасательном катере «Скат» доставили на берег трех человек, плывших на самодельном плоту, который унесло ветром вглубь пролива. Вскоре спасли еще троих человек, попавших в такую же ситуацию, только на лодке из фанеры. Их вызволили на катере «Сарган».

Военнослужащие Росгвардии также спасли 61-летнюю женщину, которая едва не утонула на пляже в Керчи. Пенсионерка запуталась в рыболовных сетях и не могла выбраться из воды. Росгвардейцы оперативно направились к месту, подняли женщину на борт, вытащили на берег и передали врачам скорой.