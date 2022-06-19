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    19 июня 2022, 19:25

    Росгвардейцы спасли 6 человек в Керченском проливе

    Сотрудники Росгвардии в Крыму спасли 6 человек в Керченском проливе

    Александр Блинов

    Крымские росгвардейцы спасли шесть человек, которые чуть не утонули на плоту и лодке в Керченском проливе. Об этом сообщили на сайте регионального управления ведомства.

    Росгвардейцы спасли 6 человек в Керченском проливе

    Росгвардейцы на спасательном катере «Скат» доставили на берег трех человек, плывших на самодельном плоту, который унесло ветром вглубь пролива. Вскоре спасли еще троих человек, попавших в такую же ситуацию, только на лодке из фанеры. Их вызволили на катере «Сарган».

    Военнослужащие Росгвардии также спасли 61-летнюю женщину, которая едва не утонула на пляже в Керчи. Пенсионерка запуталась в рыболовных сетях и не могла выбраться из воды. Росгвардейцы оперативно направились к месту, подняли женщину на борт, вытащили на берег и передали врачам скорой.