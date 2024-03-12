Происшествия 12 марта 2024, 12:15 Росгвардейцы сбили украинский дрон в Белгороде Гладков: бойцы Росгвардии в Белгороде сбили БПЛА из стрелкового оружия РИА «Новости»

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Сотрудники Росгвардии в Белгороде огнем из стрелкового оружия сбили украинский дрон, который атаковал коммерческое предприятие. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«ВСУ беспилотником атаковали коммерческое предприятие в Белгороде. Сотрудники Росгвардии сбили БПЛА из стрелкового оружия, разрушений и пострадавших на объекте нет», — написал он.

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Ранее во вторник под сильным обстрелом ВСУ оказался Грайворонский городской округ. Гладков уточнял, что националисты выпустили по району ракету «Точка-У» и восемь реактивных снарядов РСЗО Vampire. В результате атаки пострадали пять автомобилей и 11 частных домов, осколки повредили здание районного суда.⠀

Кроме того, под атаку ВСУ утром 12 марта попал город Шебекино. При обстреле ранения получили два человека, им оказали своевременную медицинскую помощь.