Росгвардейцы сбили детей на пешеходном переходе под Брянском

Автомобиль Росгвардии сбил двух детей, выскочивших на перекресток на электросамокате в Брянской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.

ДТП случилось вечером 28 мая на пересечении улиц Комсомольская и Садовая в Новозыбкове.

Наряд ехал на служебном автомобиле и проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора. В это же время со стороны улицы Комсомольской на проезжую часть на электросамокате выехали несовершеннолетние.

Детям по 10 лет. Они получили травмы, их госпитализировали. Состояние одного из мальчиков оценивается как средней степени тяжести, он лежит в Брянской областной больнице. Другой ребенок доставлен в ЦРБ Новозыбкова, самочувствие удовлетворительное, ему назначено лечение.

Возбуждено уголовное дело, в отношении сотрудников проводится служебная проверка. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управления Росгвардии по региону Андрей Краснопольский, написал ТАСС. Во время ДТП сотрудники Росгвардии находились при исполнении.

Расследование взяла на контроль прокуратура Брянской области. На место аварии выезжал межрайонный прокурор Виталий Гончаров, отметил «Брянск Today».