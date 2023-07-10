Происшествия 10 июля 2023, 18:32 Росгвардейцы помогли заблудившемуся в Москве лемуру Росгвардейцы спасли потерявшегося лемура на юге Москвы

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В пресс-службе столичного главка Росгвардии сообщили, что сотрудники ведомства минувшей ночью поймали кошачьего лемура, который атаковал проезжающие машины и пешеходов на Даниловской набережной в Москве.

В ведомстве уточнили, что экзотическое животное было испугано и вело себя агрессивно. Сотрудники Росгвардии смогли поймать лемура и накормили его бананом, после чего передали представителю департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Вопрос о месте проживания лемура и его дальнейшей судьбе решается.

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Как лемур оказался на улицах города, в пресс-службе не уточнили.

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