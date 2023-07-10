10 июля 2023, 18:32
Росгвардейцы помогли заблудившемуся в Москве лемуру
Росгвардейцы спасли потерявшегося лемура на юге Москвы
В пресс-службе столичного главка Росгвардии сообщили, что сотрудники ведомства минувшей ночью поймали кошачьего лемура, который атаковал проезжающие машины и пешеходов на Даниловской набережной в Москве.
В ведомстве уточнили, что экзотическое животное было испугано и вело себя агрессивно. Сотрудники Росгвардии смогли поймать лемура и накормили его бананом, после чего передали представителю департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Вопрос о месте проживания лемура и его дальнейшей судьбе решается.
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Как лемур оказался на улицах города, в пресс-службе не уточнили.
Ранее москвич, желая напугать петардой соседских собак, поверг в панику весь дом.
Росгвардия
Животные
Москва 2023
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