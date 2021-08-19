Росгвардейцы помогли раненому мужчине в Московском районе Петербурга

Сотрудники Росгвардии спасли мужчину, получившего ножевое ранение. Они оказали первую помощь жителю одного из южных районов Санкт-Петербурга. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии.

Во время патрулирования в районе проспекта Космонавтов росгвардейцы увидели, как в окне одного дома мужчина просил о помощи. Военные увидели мужчину с раной в правой части груди. Росгвардейцы оказали ему доврачебную помощь и вызвали на место подкрепление.

Спустя время из подъезда того же дома люди вывели нападавшего. На данный момент полицейские уточняют обстоятельства происшествия.