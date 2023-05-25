25 мая 2023, 19:39
Росгвардейцы помогли пострадавшим в ДТП на юго-западе Москвы, в котором погиб молодой фельдшер
Росгвардейцы оказали доврачебную помощь пострадавшим в ДТП на Нахимовском проспекте Москвы
Сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Москве оказали доврачебную помощь пострадавшим в автомобильной аварии, произошедшей на юго-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Серьезное ДТП случилось на пересечении Нахимовского проспекта и Профсоюзной улицы в ночь на 25 мая. Такси столкнулось с машиной скорой помощи, перевозившей пациента. От удара автомобиль экстренной медицинской службы перевернулся.
Росгвардейцы следовали по Нахимовскому проспекту и стали свидетелями происшествия. По их словам, водитель такси проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток.
«Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно вызвали на место происшествия бригаду медиков и экстренные службы и до их приезда оказывали помощь раненым», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Предполагаемого виновника аварии задержали и передали инспекторам ГИБДД. Всех пострадавших доставили в одну из столичных больниц с различными травмами.
В ДТП на Нахимовском проспекте погиб 34-летний фельдшер. Все получившие травмы находились в машине скорой помощи, не пострадал только водитель такси.
После аварии на юго-западе столицы возбудили уголовное дело. Следственный комитет России по Москве взял его под свой контроль.
ДТП
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