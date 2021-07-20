Росгвардейцы поймали пензенца, разгромившего чужую квартиру

В Пензе сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего мужчину, который устроил в чужой квартире погром. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За помощью к правоохранителям обратились жители одного из домов на улице Медицинской. Они пожаловались на крики и грохот, которые доносились из соседней квартиры. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили, что дверь открыта, а внутри жилища сломана мебель и разбросана битая посуда. По словам хозяйки, она повздорила со знакомым, который заявился к ней в гости в пьяном виде и устроил погром. Мужчину задержали и передали полиции.