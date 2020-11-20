Росгвардейцы поймали автоугонщиков в Пензе

Отмечается, что сегодня утром охранник магазина вызвал сотрудников вневедомственной охраны. По его словам, двое молодых людей пытались угнать легковушку, припаркованную неподалеку от магазина. На месте росгвардейцы поймали двух парней, которые разбили стекло машины, чтобы проникнуть в салон. Нарушителей передали полицейским.