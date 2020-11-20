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    20 ноября 2020, 12:24

    Росгвардейцы поймали автоугонщиков в Пензе

    Артур Блянихов

    Сотрудники Росгвардии задержали в центре Пензы двух неудачливых угонщиков. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

    Отмечается, что сегодня утром охранник магазина вызвал сотрудников вневедомственной охраны. По его словам, двое молодых людей пытались угнать легковушку, припаркованную неподалеку от магазина. На месте росгвардейцы поймали двух парней, которые разбили стекло машины, чтобы проникнуть в салон. Нарушителей передали полицейским.