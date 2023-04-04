Происшествия 04 апреля 2023, 13:39 Росгвардейцы обследовали муляж ручной гранаты в Щелкове Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области обследовали в Щелкове подозрительный предмет. Позднее выяснилось, что макет ручной гранаты невзрывоопасен.

«Для идентификации находки были направлены взрывотехники Росгвардии, которые установили, что предметом является макет ручной гранаты Ф-1, который не представляет опасности для окружающих», — уточнили в ведомстве.

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Муляж передали сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка.

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