04 апреля 2023, 13:39
Росгвардейцы обследовали муляж ручной гранаты в Щелкове
Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области обследовали в Щелкове подозрительный предмет. Позднее выяснилось, что макет ручной гранаты невзрывоопасен.
«Для идентификации находки были направлены взрывотехники Росгвардии, которые установили, что предметом является макет ручной гранаты Ф-1, который не представляет опасности для окружающих», — уточнили в ведомстве.
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Муляж передали сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка.
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Росгвардия
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