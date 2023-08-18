Происшествия 18 августа 2023, 11:28 Росгвардейцы обезвредили упавшую в ДНР американскую ракету Росгвардейцы обезвредили обломки американской ракеты, упавшей на Торез в ДНР

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Сотрудники Росгвардии прибыли на место падения американской ракеты в Торезе. Они провели ряд мероприятий по обеспечению безопасности, обезвредив снаряд, который ВСУ сбросили на жилые кварталы. Об этом сообщили в пресс-службе федерального органа.

Во время нового обстрела кварталов Тореза со стороны ВСУ американская ракета ударила по хозпостройке. Снаряд не задел соседний жилой дом, расположенный в нескольких метрах от нее.

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«Прибывшие на место падения ракеты росгвардейцы обнаружили детали, имеющие маркировку о производстве в США, и вывезли их на полигон для уничтожения», — указали в сообщении.

Местный житель рассказал о моменте атаки ВСУ на город. По его словам, он услышал звук летящего объекта, а затем взрыв. Мужчина вышел на улицу и заметил задымление во дворе своего дома, позже увидел разрушенную хозяйственную постройку.

«Приехали ребята из Росгвардии. Они максимально оперативно начали поиски невзорвавшихся объектов в завалах. Спасибо им за работу и помощь», — отметил житель Тореза.

Ранее около села Калинино в Белгородской области нашли авиабомбу ФАБ-500. Опасная находка лежала в 23 километрах от украинской границы. Ближайшие дома находились в 300 метрах от обнаруженного снаряда.