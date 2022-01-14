Росгвардейцы эвакуировали семью из горящего дома в Ленобласти

Пожар произошел в общежитии на Советской улице в городе Кириши Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ситуация произошла в среду, 12 января. Сотрудники Росгвардии эвакуировали из горящего здания мужчину, его беременную жену и маленького ребенка. Также они вывели из дома пенсионерку и еще одного жителя. В результате в пожаре никто не пострадал.

«Прапорщики полиции Константин Колтунов и Дмитрий Белокуров, а также старшина полиции Александр Астриков и старший сержант полиции Максим Фадеев обнаружили, что из окон помещения на четвертом этаже жилого дома вырываются языки пламени и валит густой дым, а из окна комнаты, расположенной над очагом возгорания, на помощь звала женщина», — рассказали в ведомстве.