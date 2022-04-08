Росгвардейцы эвакуировали двух инвалидов из горящего дома в поселке Забайкалья

В поселке Приаргунск Забайкальского края сотрудникам вневедомственной охраны удалось спасть жизнь двух людей с ограниченными возможностями на пожаре.

Патрулируя улицы поселка, примерно в полночь они заметили пожар в одном из частных домов. Очевидцы произошедшего рассказали, что в доме проживает пожилая женщина-инвалид, которая не может самостоятельно ходить. Сотрудники Росвардии выбили окно комнаты, в которой находилась женщина. Стало известно, что в другой комнате находится мужчина, который тоже имеет инвалидность. Как сообщает transsibinfo.com, полицейские экстренно эвакуировали двух погорельцев из здания, так как огонь уже добрался до веранды и кровли.

Жилец сгоревшего дома рассказал, что в гараже находится автомобиль. Росгвардейцы, передав пострадавших сотрудникам скорой помощи, вскрыли гараж при помощи лома и выкатили автомобиль, чтобы спасти его от огня.

Благодаря слаженной работе патрульных удалось своевременно спасти жильцов дома.