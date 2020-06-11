Росгвардейца уволили за угрозы подбросить москвичу наркотики

Сотрудник Росгвардии пообещал москвичу подкинуть ему наркотики и отправить в тюрьму. За это его серьезно наказали: мужчину уволили со службы.

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин пояснил изданию «Подъем», что силовика не оштрафовали.

«В Росгвардии подтверждают, что данный сотрудник уволен, соответствующий приказ был подписан», — заметил он.

Ведомство обратило внимание на видео еще до его активного обсуждения в интернете, уточнила радиостанция «Говорит Москва». Руководство столичного управления Росгвардии сразу же поручило провести служебную проверку. Именно по ее итогам и приняли такое решение.

Ранее стало известно, что росгвардейца привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. Грибакин обратил внимание, что это наказание предусматривает меры вплоть до увольнения.

О хамстве сотрудников Росгвардии стало известно после публикации в Сети ролика об их визите в столичную квартиру. Поссорившемуся с соседями мужчине они угрожали тюрьмой и пугали тем, что подбросят ему наркотики.