Росгвардеец спас трех людей из пожара в Вологде

В Вологде сотрудник Росгвардии спас из горящей квартиры трех людей, в том числе двухлетнего ребенка. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Дни.ру» рассказали, что пожар произошел в одном из многоэтажных домов на улице Чернышевского. На балкон случайно попал окурок, в результате чего вспыхнул матрац. Выйдя на балкон, росгвардеец увидел дым, шедший из окон квартиры двумя этажами ниже. Он вызвал огнеборцев, после чего спустился вниз и помог выбраться женщине, ее ребенку и отцу.