Росгвардеец спас пенсионерку из огня на Алтае

В Алтайском крае 80-летняя местная жительница едва не погибла в огне. Ее спас сотрудник Росгвардии. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, пожар произошел в Рубцовске в одном из частных домов на улице Колыванской. Росгвардеец выломал дверь и вынес пенсионерку из горящего здания. Он оказал ей доврачебную помощь, после чего передал родственникам, которые приехали на место ЧП.

Прибывшие спасатели оперативно справились с огнем. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.