Росгвардеец пригрозил москвичу подбросом наркотиков. Видео

Видео с хамским поведением сотрудников Росгвардии разошлось по социальным сетям. Сотрудники ведомства пришли в квартиру москвича после его конфликта с соседями. В ходе разговора с владельцем квартиры силовики угрожали ему уголовным делом и обещали подкинуть наркотики.

На опубликованных кадрах видно, как в комнату заталкивают мужчину, а за ним входит росгвардеец. Слышен голос возмущенной женщины, которая требует: «Дайте ему как следует». После этого заходит второй сотрудник силового ведомства.

После этого начинается диалог, в котором сотрудник Росгвардии интересуется у мужчины, не хочет ли он в тюрьму? Когда владелец квартиры спрашивает, за что, то получает ответ: «Сейчас тебе наркоту подкинут и поедешь в тюрьму, понял?»

Как сообщила Baza со ссылкой на слова автора видео, после публикации к нему приходили неизвестные в штатском и рекомендовали удалить ролик из Сети.

Поведением росгвардейцев заинтересовались в московском главке ведомства. Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Росгвардии Москвы Яна Урсу, в ходе служебной проверки установили личность сотрудников и изучили все обстоятельства случившегося. В итоге одного из сотрудников привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.