Росгвардеец погиб во время учений под Смоленском

Двое росгвардейцев во время учений под Смоленском получили травмы. Один из них погиб. Военная прокуратура организовала проверку обстоятельств ЧП.

Солдат погиб во время занятий по вождению танка на полигоне Подробнее

В Центральном округе войск национальной гвардии сообщили РИА «Новости», что двое военнослужащих получили травмы в ходе инцидента на занятиях под Смоленском и один из них скончался.

О начале проверки агентству сообщил представитель прокуратуры и добавил, что происшествие случилось в понедельник, 16 сентября.

Более подробной информации о произошедшем пока нет. Известно, что служебную проверку инцидента также проводит командование округа.