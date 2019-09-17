Росгвардеец погиб во время учений под Смоленском
Двое росгвардейцев во время учений под Смоленском получили травмы. Один из них погиб. Военная прокуратура организовала проверку обстоятельств ЧП.
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В Центральном округе войск национальной гвардии сообщили РИА «Новости», что двое военнослужащих получили травмы в ходе инцидента на занятиях под Смоленском и один из них скончался.
О начале проверки агентству сообщил представитель прокуратуры и добавил, что происшествие случилось в понедельник, 16 сентября.
Более подробной информации о произошедшем пока нет. Известно, что служебную проверку инцидента также проводит командование округа.