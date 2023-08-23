Происшествия 23 августа 2023, 21:26 Росавиция создаст комиссию для расследования крушения самолета в Тверской области Росавиация: крушение самолета в Тверской области расследует комиссия РИА «Новости»

Читать 360tv в

Установкой всех обстоятельств крушения самолета Embraer Legacy в Тверской области займется специальная комиссия. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что потерпевший крушение борт принадлежал компании «МНТ- Аэро», специализирующейся на бизнес перевозках. По предварительным данным, на борту находились семь пассажиров и трое членов экипажа.

Реклама

Участники созданной комиссии уже прибыли на место аварии для сбора материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии самолета, данных о погодных условиях, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования.

Согласно открытым данным, компания «МНТ-Аэро» зарегистрирована в Москве и работает с июля 2006 года.

Принадлежащий компании бизнес-джет потерпел крушение в среду, 23 августа, во время пролета над Бологовским районом Тверской области. Обломки самолета упали недалеко от поселка Куженкино.

По предварительным данным, спасатели обнаружили на месте тела восьми погибших. Работы экстренных служб на месте продолжаются.

По данным Росавиации, самолет летел из Санкт-Петербурга в Москву. Среди пассажиров мог находится российский предприниматель Евгений Пригожин. Сопровождавший упавший бизнес-джет самолет совершил посадку в столичном аэропорту Остафьево.