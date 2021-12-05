Росавиация подтвердила, что самолет Airbus, летевший из Тель-Авива в Москву, был вынужден сменить курс из-за самолета-разведчика НАТО.

«Самолет Тель-Авив — Москва вынужденно сменил курс из-за пересечения траектории другим бортом. Самолет-разведчик НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут, на запросы органов обслуживания движения не отвечал. Увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ РФ создает риски опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов», — отметили в ведомстве.

Росавиация уточнила, что намерена направить протест Альянсу из-за американского разведчика. Он приблизился к лайнеру гражданской авиации на опасное расстояние.

Пилоты рейса Тель-Авив — Москва видели разведчика своими глазами, но на попытки диспетчеров связаться американцы почему-то не отвечали, пишет сайт kp.ru. Между самолетами было менее 20 метров, уточнили пилоты. А Минобороны России показало видео с места.