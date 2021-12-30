«Росатом» выпустил мотивирующий клип о преодолении цейтнота в декабре. С матом

Корпоративный ролик о том, как сильно все устают от занятости к концу года, выпустила компания «Росатом». На мотив композиции ABBA «Mamma Mia» и с ненормативной лексикой.

Исполнитель «матерной» партии, глава департамента коммуникаций Андрей Черемисинов счел свою партию очень честной.

«Ёлки-палки, все разговаривают таким языком каждый день. Потом там всё аккуратно сделано, ненормативная лексика запикана. Но я хочу сказать, что это совершенно искренний клип. То, что я там пропел, — выражение происходящего с нами», — заявил он изданию «Подъем», посетовав, что до сих пор находится в командировке.

Черемисинов также отметил, что клип создавался «для внутреннего использования», но все понимали, что рано или поздно его «сольют» в интернет.

Ранее экс-мэр Архангельска Александр Донской снялся в ролике, где он в форме полицейского моет в «Кока-Коле» ступни чернокожему, после чего тот прижимает его коленом. Видео посвящено «геноциду» белого населения в Соединенных Штатах Америки — по крайней мере, как ситуацию видит политик.