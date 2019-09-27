Романтичный петербуржец украл лилии и плюшевого медведя из цветочного магазина
Правоохранители Санкт-Петербурга устанавливают личность «романтичного» мужчины, который ограбил цветочный магазин. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».
Злоумышленник похитил 25 лилий и большого плюшевого медведя из магазина «Ленцветторг» на Комендантском проспекте. Стражи порядка изучают записи с камер видеонаблюдения. На вид мужчине около 30 лет, приблизительный рост — 180 сантиметров.
Сотрудники полиции рассказали, что видеонаблюдение и необходимую документацию предоставят 29 сентября.