Романтичный петербуржец украл лилии и плюшевого медведя из цветочного магазина

Злоумышленник похитил 25 лилий и большого плюшевого медведя из магазина «Ленцветторг» на Комендантском проспекте. Стражи порядка изучают записи с камер видеонаблюдения. На вид мужчине около 30 лет, приблизительный рост — 180 сантиметров.

Сотрудники полиции рассказали, что видеонаблюдение и необходимую документацию предоставят 29 сентября.