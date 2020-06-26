Романтическая история завершилась крушением воздушного шара в Черное море. Видео

Романтическая история чуть было не закончилась трагедией в Сочи. Парень решил сделать предложение своей девушке в гондоле воздушного шара. В самый трогательный момент на побережье поднялся ветер и шар унесло в море. Пилот успел пересадить влюбленных на проходивший мимо катер, а сам упал в воду в трех километрах от берега.

Как пишет издание «Подъем» со ссылкой на сообщение Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, мужчину удалось спасти. Все обошлось даже без травм.

«От диспетчера службы „112“ поступила информация, что в акватории Черного моря, напротив поселка Головинка, на удалении около трех километров от берега, терпит бедствие воздушный шар», — рассказали спасатели.

В отряде добавили, что в тот момент пилота вместе с шаром уносило в сторону Лазаревского, а горючее заканчивалось. В конце концов шар упал в воду. Спасательный катер успел вовремя: пилота взяли на борт и привезли на берег. Что стало с шаром — неизвестно.