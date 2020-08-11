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    11 августа 2020, 09:57

    Роман Широков извинился перед избитым арбитром

    Ксения Басырова

    Футболист Роман Широков выложил публичные извинения перед арбитром Никитой Данченко, которого он избил во время любительского матча. Судья намерен написать на спортсмена заявление в полицию.
    Роман Широков извинился перед избитым арбитром

    «По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной», — написал Широков в своем аккаунте в Instagram.

    При этом даже в посте с извинениями Широков указал, что арбитр не назначил очевидный пенальти и показал красную карточку. Однако футболист согласился, что это не повод для драки.

    Также Роман Широков принес извинения организаторам любительского турнира, партнерам по команде и зрителям. В комментариях к посту футболиста не поддержали, скорее наоборот, еще больше осудили. Пользователи Сети решили, что извинения спортсмена появились лишь после новости о возможном судебном разбирательстве, а значит, они не искренние.

    Ранее появилась информация о том, что Никита Данченко может подать заявление на Романа Широкова. Молодой арбитр четыре часа провел в больнице после драки с футболистом. Ему наложили несколько швов и провели множество обследований.

    Новости SMI.FM