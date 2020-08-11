Роман Широков извинился перед избитым арбитром

Футболист Роман Широков выложил публичные извинения перед арбитром Никитой Данченко, которого он избил во время любительского матча. Судья намерен написать на спортсмена заявление в полицию.

«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной», — написал Широков в своем аккаунте в Instagram.

При этом даже в посте с извинениями Широков указал, что арбитр не назначил очевидный пенальти и показал красную карточку. Однако футболист согласился, что это не повод для драки.

Также Роман Широков принес извинения организаторам любительского турнира, партнерам по команде и зрителям. В комментариях к посту футболиста не поддержали, скорее наоборот, еще больше осудили. Пользователи Сети решили, что извинения спортсмена появились лишь после новости о возможном судебном разбирательстве, а значит, они не искренние.

Ранее появилась информация о том, что Никита Данченко может подать заявление на Романа Широкова. Молодой арбитр четыре часа провел в больнице после драки с футболистом. Ему наложили несколько швов и провели множество обследований.