Rolex за полтора миллиона украли у московского школьника в раздевалке

В одной из московских школ у ученика украли часы Rolex стоимостью полтора миллиона рублей. Дорогой аксессуар пропал из раздевалки, сообщил РЕН ТВ.

Мать 10-классника рассказала полицейским, что часы исчезли, когда сын пошел на секцию по футболу. Подтвердить стоимость Rolex чеком она не смогла, объяснив, что часы купила в 2019 году бабушка ребенка.

Запись с камер видеонаблюдения показала, что рюкзак подростка забрал из раздевалки ученик девятого класса. В кадр попал момент, когда мальчик спросил у кого-то, какой из трех рюкзаков нужно передать.

Оказалось, что рюкзак попросил принести другой девятиклассник. Спрятавшись с ним за дверь, подросток что-то достал из чужого ранца. Предполагаемый вор якобы звонил потерпевшему, но парень не ответил. Тогда он спросил у старшеклассника в Telegram, почему тот подозревает в краже Rolex именно его.