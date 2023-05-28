Происшествия 28 мая 2023, 11:20 Ройзман попал в ДТП в Екатеринбурге ГИБДД: экс-глава Екатеринбурга Ройзман стал участником ДТП на трассе, пострадавших нет РИА «Новости»

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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* стал участником ДТП на пригородной трассе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

«В дежурную часть поступило сообщение о ДТП от одного из его участников», — уточнили в ведомстве.

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В аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения, поэтому водители самостоятельно поехали в пункт оформления аварии.

В середине мая Ройзмана* потребовали оштрафовать на 260 тысяч рублей за дискредитацию армии. Адвокат подсудимого Владислав Идамжапов попросил оправдать своего подопечного.

Экс-мэр Екатеринбурга не признал в суде вину по делу о дискредитации армии.

В середине марта полиция задержала Ройзмана* за экстремистскую символику в соцсети.

* Минюст России признал Евгения Ройзмана физическим лицом, выполняющим функции иноагента.