28 мая 2023, 11:20
Ройзман попал в ДТП в Екатеринбурге
ГИБДД: экс-глава Екатеринбурга Ройзман стал участником ДТП на трассе, пострадавших нет
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* стал участником ДТП на пригородной трассе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.
«В дежурную часть поступило сообщение о ДТП от одного из его участников», — уточнили в ведомстве.
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В аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения, поэтому водители самостоятельно поехали в пункт оформления аварии.
В середине мая Ройзмана* потребовали оштрафовать на 260 тысяч рублей за дискредитацию армии. Адвокат подсудимого Владислав Идамжапов попросил оправдать своего подопечного.
Экс-мэр Екатеринбурга не признал в суде вину по делу о дискредитации армии.
В середине марта полиция задержала Ройзмана* за экстремистскую символику в соцсети.
* Минюст России признал Евгения Ройзмана физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
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